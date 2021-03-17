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14:32
Байден считает Путина «убийцей»
15:08
Санкт-Петербург отозвал заявку из ЦИК на проведение электронного голосования в сентябре
15:07
Средняя сумма взятки в Петербурге — 287 тыс. рублей
14:29
В Санкт-Петербурге временно закрылось четыре пункта вакцинации в торговых центрах
14:17
«Свеза» запустила выпуск фанеры нового формата
13:37
Петербург объявил конкурс на работы по подключению ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения
13:36
В Петербурге почти 36 тыс. педагогов переболели COVID-19
12:44
«Петрострой» не согласен с новым уголовным делом о нецелевом расходовании средств дольщиков
12:15
ВТБ продает бывшее здание головного офиса в центре Петербурга
11:35
Совет директоров «Санкт-Петербургской биржи» может сократиться до 10 человек
11:26
В Петербурге зафиксировано 927 новых случаев COVID-19 за сутки
10:55
Власти Санкт-Петербурга выделили 25 млн рублей на запуск единого мусорного оператора
10:07
Директор Исаакиевского собора заявил, что вопрос передачи музея РПЦ не стоит на повестке дня
09:49
«Динамо Санкт-Петербург» уступил «Нефтянику» со счетом 3:4
08:57
В Петербурге начались испытания инновационного японского асфальта
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Бизнес-трансфер: преемственность и наследственное планирование в пандемию
17.03.2021
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