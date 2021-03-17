UEFA не накажет российских судей за отказ преклонить колено перед матчем

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым не стала преклонять колено перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» (Мёнхенгладбах). UEFA решила не наказывать российских судей. Акции с преклонением колена проводятся в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

«Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается»,— сообщили в пресс-службе UEFA (цитата по ТАСС).

В судейской бригаде матча были россияне Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин и белорус Алексей Кульбаков. Футболисты обеих команд присоединились к акции. Матч между «Манчестер Сити» и «Боруссией» прошел 16 марта и завершился победой английской команды со счетом 2:0.

В ноябре 2020 года UEFA решила не штрафовать «Краснодар» за то, что большинство игроков российской команды не стали вставать на одно колено. Ранее в акции не стали участвовать игроки «Марселя». Акции солидарности с движением Black Lives Matter начались летом прошлого года, когда в США после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд.