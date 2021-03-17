17 марта, среда
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Фото: Bentley

Новый Continental GT Speed станет самым динамичным в истории Bentley

Bentley анонсировала новое купе Continental GT Speed, которое должно стать самым быстрым дорожным автомобилем в истории британского автопроизводителя.

Какой-либо официальной информации о новинке пока нет. Предыдущее поколение оснащалось 640-сильным 6-литровым бензиновым турбомотором W12 и полным приводом, разгонялось до 100 км/ч за 4,1 сек. и развивало максимальную скорость 332 км/ч.

Ожидается, что версия Speed будет отличаться от базового Continental GT не только более мощным мотором и рядом других технических доработок, но и особым оформлением кузова и интерьера.

Continental GT Speed предыдущей генерации выпускался в кузове купе и кабриолет, а премьера новой модели состоится в версии с закрытым кузовом. Официальная премьера нового Bentley состоится 23 марта.

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