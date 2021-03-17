Санацию «Уфахимпрома» могут передать госкорпорации Росатом

Власти Уфы и Башкирии рассматривают возможность передать право разработки проекта санации территории бывшего завода «Уфахимпром» и проведение самих работ ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), входящего в госкорпорацию «Росатом». Об этом "Ъ-Уфа" сообщил председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов. По его словам, между администрацией Уфы и ФЭО достигнута устная предварительная договоренность, что город в течение двух-трех месяцев подготовит необходимые документы. Предполагается, что ФЭО не будет участвовать в конкуре, а получит объект без торгов распоряжением правительства РФ. Ранее приблизительная стоимость санации «Уфахимпрома» оценивалась в пределах 4 млрд руб.

ФЭО занимается ликвидацией отходов первого и второго классов опасности. В августе прошлого года оператор и правительство Башкирии подписали соглашение о ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

Первоначально проект рекультивации территории «Уфахимпрома» должно было разработать ООО «Размах-ГП», входящее в санкт-петербургскую группу компаний «Размах». Контракт стоимостью 25 млн руб. был заключен с компанией в 2019 году. Однако в июне прошлого года мэрия Уфы в одностороннем порядке расторгла договор из-за неоднократной задержки сроков сдачи документации.

На территории «Уфахимпрома» разлито 500 тыс. т диоксинсодержащих отходов, скопившихся в шламонакопителях обанкротившегося завода, необходимо рекультивировать 46,7 га загрязненной диоксинами территории.

В прошлом году министр экологии Башкирии Урал Искандаров сообщал, что республика заключит контракт со вторым участником торгов — московским ООО «Институт „ Газэнергострой“». Однако в пресс-службе корпорации "Ъ-Уфа" заявляли, что до заключения контракта дело не дошло.

Ранее Александр Веселов отмечал, что ФЭО обладает необходимым опытом для проведения работ подобной сложности. «Они успешно рекультивировали челябинскую городскую свалку, работают над ликвидацией химического загрязнения на территории „Усольехимпрома“в Иркутской области, где разлито 20 тонн ртути. На территории Ленинградской области рекультивируют «Красный бор» — самое крупное в России хранилище токсичных отходов»,— сообщал господин Веселов.

В пресс-службе ФЭО "Ъ-Уфа" подтвердили, что к ним обратились представители Башкирии с предложением рассмотреть возможность участия в проекте. «В отношении санации ОАО «Уфахимпром» были проведены первичные консультации. На сегодняшний момент никаких решений по данному вопросу не принято»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Уфы ответили, что «работа по объекту ведется».

Влада Шипилова