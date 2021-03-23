Летная порода

В этом году часовая мануфактура Zenith показала новинки на неделе онлайн-презентаций в феврале вместе с другими брендами группы LVMH. В дополнение к нашумевшим Chronomaster Sport и Chronomaster Revival A385 компания представила Pilot Type 20 Silver Chronograph — первый в серии Pilot хронограф из серебра.

Часы для летчиков начала прошлого столетия обладают очень характерной эстетикой, и Zenith удалось передать ее в серебряных корпусе и циферблате. Для часового корпуса серебро — материал довольно необычный. Как правило, здесь используют гораздо более твердые сталь, титан и — если брать выше — платину или белое золото. Впрочем, для часов, которые призваны напомнить о первых летательных аппаратах, о событиях 1909 года, когда Луи Блерио впервые пересек Ла-Манш на аэроплане с часами Zenith на запястье, выбор серебра вполне логичен. Ведь из металлов белого цвета только серебро со временем покрывается патиной, что высоко ценят любители винтажной эстетики. Материал взят высочайшей пробы, со стандартом 92,5% серебра в металле (оставшиеся проценты достались меди и никелю).

Выпуск Pilot Type 20 Silver Chronograph ограничен серией в 250 экземпляров по всему миру и отдает дань уважения более чем 100-летнему опыту Zenith в проектировании моделей для летчиков.

Часы выполнены в подчеркнуто авиационной стилистике, повторяющейся и в других моделях серии Pilot — Pilot Type 20 Rescue Chronograph, Extra Special Bronze, есть и модели с эмалевыми циферблатами в технике Grand Feu.

Часы Pilot Type 20 Silver Chronograph, 45 мм, серебро, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов, выпуск ограничен серией в 250 экземпляров Фото: Zenith

Циферблат позаимствовал мотив заклепок на алюминиевых панелях корпуса самолета, а дополнительные блики света на нем создает разнонаправленная брашировка. Арабские цифры и родированные стрелки полностью покрыты люминесцентным слоем, что улучшает считывание показаний в темноте. Два дополнительных счетчика ведут секундный (у отметки «9 часов») и 30-минутный (у «3 часов») отсчет. Чтобы центральная стрелка хронографа отличалась от часовой и минутной, ей добавили наконечник.

Внутри корпуса из серебра диаметром во внушительные 45 мм с характерной заводной головкой в форме луковицы стоит калибр El Primero 4069 Automatic с 50-часовым запасом хода и частотой 36 000 полуколебаний в час, который используют и в хронографах Zenith Elite. Привычного сегодня указателя даты нет: в 1909-м у часов просто не могло быть такого усложнения. А на задней крышке выгравирована эмблема Zenith в виде первого летательного аппарата, который прославил Луи Блерио. Именно благодаря тому полету сегодня только у Zenith есть право писать слово Pilot на циферблате.

Екатерина Зиборова