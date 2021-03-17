Компания Toyota показала тизер нового электрического кроссовера, который представят весной 2021 года.

Как сообщает японский автопроизводитель, модель будет построена на новой платформе e-TNGA. Платформа позволяет делать автомобили различной ширины, длины, высоты и габаритов колесной базы, с передним, задним или полным приводом, с широким диапазоном аккумуляторных батарей по емкости и электродвигателей по мощности. Никакой другой информации о новинке пока нет.

Ожидается, что дизайн нового электрического кроссовера станет соответствовать модели Toyota X Prologue, тизер которой компания опубликовала ранее. Публичный дебют нового электромобиля состоится на автосалоне в Шанхае во второй половине апреля.