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Фото: Toyota

Toyota готовит концепт-кар X Prologue

Компания Toyota анонсировала новый концепт-кар X Prologue, дебют которого состоится весной.

Никакой информации о модели, кроме единственного снимка-тизера с подписью «небольшое превью того, что будет дальше», нет. Ожидается, что японский автопроизводитель покажет прототип первого электромобиля на платформе e-TNGA, созданного специально для Европы.

Напомним, в конце 2020 года Toyota анонсировала новый электрический кроссовер для европейского рынка. Концепт-кар Toyota X Prologue, премьера которого состоится 17 марта 2021 года, может оказаться предсерийным вариантом этой модели.

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