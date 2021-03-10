Toyota готовит концепт-кар X Prologue

Компания Toyota анонсировала новый концепт-кар X Prologue, дебют которого состоится весной.

Никакой информации о модели, кроме единственного снимка-тизера с подписью «небольшое превью того, что будет дальше», нет. Ожидается, что японский автопроизводитель покажет прототип первого электромобиля на платформе e-TNGA, созданного специально для Европы.

Напомним, в конце 2020 года Toyota анонсировала новый электрический кроссовер для европейского рынка. Концепт-кар Toyota X Prologue, премьера которого состоится 17 марта 2021 года, может оказаться предсерийным вариантом этой модели.