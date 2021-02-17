На Кубани задержали сторонников террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность межрегионального экстремистского сообщества международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» («АТВХ», запрещена в России). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В общей сложности спецслужбы задержали 19 человек. Часть преступного сообщества вела деятельность в Краснодарском крае (количество задержанных не уточняется). Кроме того, сторонники АТВХ были задержаны в Ростовской области, Крыму и Карачаево-Черкесии. В ЦОС ФСБ уточняют, что, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, члены экстремистского сообщества планировали совершение терактов на территории Северного Кавказа.

В ходе обысков у них изъяли более 40 экстремистских материалов. Кроме того, в лесу в КЧР был найден схрон с оружием, взрывчаткой и «поясом смертника».

В настоящее время членам группы предъявлены обвинения ч. 1, ч 1.1, ч. 2 ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации). 10 человек из числа организаторов и активных участников экстремистского сообщества заключены под стражу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале февраля 2021 года на территории 19 регионов России, включая Краснодарский край, силовики пресекли деятельность 28 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 43 жителя, которые причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщала ФСБ

Алексей Белянин