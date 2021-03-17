ВС Башкирии вынес приговор по делу об убийстве топ-менеджера ОДК-УМПО

Верховный суд Башкирии вынес приговор обвиняемым по уголовному делу об убийстве заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО Юрия Яшина, которое было совершено в июле 2018 года — Федору Токареву, Альмиру Хасанову, Руслану Мингазову, Эрику Талипову и Сергею Евстафьеву. Ранее присяжные признали их виновными в убийстве организованной группой по найму и разбое.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в мае 2018 года у коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева возник умысел убить своего заместителя, «поскольку он полагал, что у последнего имеются компрометирующие сведения против него и подчиненный может передать их в правоохранительные органы». В июле того же года остальные обвиняемые подкараулили Юрия Яшина на подземной парковке на улице Маркса, избили его, погрузили в багажник автомобиля. В последствии Юрий Яшин был задушен. Его тело было обнаружено в районе Сафроновского переезда. Подсудимые похитили у него 150 тыс. руб., мобильный телефон и портфель с документами.

По приговору суда Сергею Евстафьеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, остальные подсудимые получили от 13 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденные должны по решению суда выплатить супруге убитого Марине Яшиной 7 млн руб. моральной компенсации, дочерям Екатерине Салтыковой и Ульяне Панишевой — 4,7 млн и 4 млн руб. соответственно. Суд также в полном объеме удовлетворил требование госпожи Яшиной о материальной компенсации в размере 150 тыс.руб.

Олег Вахитов