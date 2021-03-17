Главные новости к утру 17 марта

США введут санкции против России за вмешательство в выборы на следующей неделе, сообщили источники CNN. Разведка США утверждает, что Россия пыталась дискредитировать кандидата Джо Байдена. Посольство назвало обвинения безосновательными.

Нефтекомпании на 97% выполнили требование правительства по увеличению запасов бензина к маю. Об этом говорится в комментарии Минэнерго на опасения Счетной палаты о рисках повтора топливного кризиса 2018 года. О сдерживании цен

Счетная палата дала отрицательное заключение на законопроект о просветительской деятельности. Накануне Госдума приняла документ в третьем чтении. Счетная палата считает, что нормы закона могут привести к ограничению деятельности НКО. О законе

Арестован президент ООО ФСБ (Фонда содействия безопасности). Как стало известно “Ъ”, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он пытался получить от предпринимателя 24 млн руб. за решение проблем по уголовному преследованию. Об аресте

Минсельхоз России разработал проект постановления о соглашениях с бизнесом по снижению или поддержанию цен на минеральные удобрения. В случае принятия документ будет действовать до 1 июля. О планах

«Манчестер Сити» и «Реал» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Они обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» и «Атланту». О матчах

Александр Овечкин вышел на чистое шестое место лучших снайперов НХЛ. Он забросил 718-ю шайбу.

О предстоящих 17 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.