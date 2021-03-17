Счетная палата: закон о просветительской деятельности ограничит работу НКО

Счетная палата дала отрицательное заключение на законопроект о просветительской деятельности, который Госдума накануне приняла в третьем чтении. Счетная палата считает нормы избыточными, они могут привести к ограничению деятельности НКО, дискуссионных площадок, клубов по интересам.

«В 2020 году Счетной палатой не поддержан проект федерального закона... Предлагаемое законопроектом понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует ранее введенное понятие воспитания»,— говорится в отчете Счетной палаты за 2020 год (цитата по «Интерфаксу»). Ведомство отмечает, что вводимый запрет на использование просветительской деятельности для разжигания розни избыточный, потому что наказание за это предусмотрено ст. 282 УК РФ.

Также Счетная палата отмечает негативное влияние законопроекта на деятельность НКО. «Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочее»,— говорится в документе.

Также Счетная палата считает, что законопроект приведет к дополнительным расходам, но в документе не приводятся ни расчеты, ни источники финансирования.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре 2020 года раскритиковал идею ограничить просветительскую деятельность. Он отметил, что «со свободами гражданскими не так все здорово у нас в стране». По мнению господина Кудрина, в России растет проблема чрезмерного регулирования различных сфер жизни.

Поправки к закону об образовании разработала группа сенаторов и депутатов. Они предложили сформулировать в законе определение просветительской деятельности, наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и уделить внимание сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями. По мнению авторов, отсутствие регулирования «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Просвещение упразднили в третьем чтении».