Главные анонсы 17 марта

Президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Генпрокуратуры.

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в формате видеоконференции примут участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении «Джеруй».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази.

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд. руб. Подробнее

Советский районный суд Томска рассмотрит по существу дело обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра города Ивана Кляйна. Ранее он был переведен под домашний арест. Подробнее

Чем известен Иван Кляйн Читать далее

Мещанский суд в Москве продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. О развитии дела

В Красноярске пройдет первое предварительное заседание суда по делу бизнесмена и экс-депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова. Он обвиняется в организации двойного убийства в 1994 году. О деле

Чем известен Анатолий Быков Читать далее

В России стартует общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования для проверки готовности к Единому дню голосования 2021 года и к выборам в Государственную Думу. Оно завершится 21 мая. О сложностях с онлайн-голосованием в регионах

Европейская комиссия, как ожидается, представит проект паспортов вакцинации от коронавируса. Будут ли россияне ездить в ЕС по прививочным сертификатам

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

В онлайн-формате состоится объявление лауреата Абелевской премии, присуждаемой за выдающиеся достижения в области математики. Кто получил премию в 2020 году

В Мюнхене и Лондоне пройдут матчи Лиги чемпионов. «Бавария» дома встретится с итальянским «Лацио», а «Челси» примет испанский «Атлетико».