Овечкин вышел на чистое шестое место лучших снайперов НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь он занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ — россиянин обошел канадца Фила Эспозито.

В пятерку лидеров среди снайперов не входят действующие игроки. Первые строчки занимают:

Уэйн Гретцки (894 гола),

Горди Хоу (801),

Яромир Ягр (766),

Бретт Халл (741),

Марсель Дионн (731).

«Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1. Овечкин кроме гола также отдал голевую передачу. Он набрал 1301 очко в НХЛ и стал вторым действующим игроком, кому удалось преодолеть отметку в 1300 очков.

Об успехах российских хоккеистов — в материале “Ъ” «Лидеры российского хоккея поднялись в рейтингах».