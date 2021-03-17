Овечкин вышел на чистое шестое место лучших снайперов НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь он занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ — россиянин обошел канадца Фила Эспозито.
В пятерку лидеров среди снайперов не входят действующие игроки. Первые строчки занимают:
- Уэйн Гретцки (894 гола),
- Горди Хоу (801),
- Яромир Ягр (766),
- Бретт Халл (741),
- Марсель Дионн (731).
«Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1. Овечкин кроме гола также отдал голевую передачу. Он набрал 1301 очко в НХЛ и стал вторым действующим игроком, кому удалось преодолеть отметку в 1300 очков.
Об успехах российских хоккеистов — в материале “Ъ” «Лидеры российского хоккея поднялись в рейтингах».