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Овечкин вышел на чистое шестое место лучших снайперов НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь он занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ — россиянин обошел канадца Фила Эспозито.

В пятерку лидеров среди снайперов не входят действующие игроки. Первые строчки занимают:

  • Уэйн Гретцки (894 гола),
  • Горди Хоу (801),
  • Яромир Ягр (766),
  • Бретт Халл (741),
  • Марсель Дионн (731).

«Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1. Овечкин кроме гола также отдал голевую передачу. Он набрал 1301 очко в НХЛ и стал вторым действующим игроком, кому удалось преодолеть отметку в 1300 очков.

Об успехах российских хоккеистов — в материале “Ъ” «Лидеры российского хоккея поднялись в рейтингах».

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