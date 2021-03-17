Арестован президент ООО ФСБ

В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ), бывшего сотрудника спецслужбы Андрея Першина. Как стало известно “Ъ”, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он пытался получить от предпринимателя 24 млн руб. за решение проблем по уголовному преследованию.

ООО ФСБ действует с 1999 года, а официально зарегистрировано с 20 декабря 2004 года. Сотрудниками фонда являются отставники силовых структур. На сайте утверждается, что организация оказывает «профильное содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельности».

Подробнее — в материале “Ъ” «Президент ФСБ попал под следствие».