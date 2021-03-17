Посольство России назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы

Посольство России в США прокомментировало доклад разведки США, в котором Москва обвиняется во вмешательстве в выборы. Диппредставительство считает выводы Вашингтона безосновательными.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности»,— говорится в комментарии посольства в Facebook. Оно утверждает, что Вашингтон не приводит фактов и доказательств.

Диппредставительство России считает обвинения США продолжением «мегафонной дипломатии» ради поддержания негативного фона вокруг России. «Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков. Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов»,— говорится в заявлении. Посольство отмечает, что обвинения против России не способствуют нормализации двусторонних отношений.

Разведка США накануне обвинила Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах. В то же время в докладе говорится, что разведка не фиксировала кибератак с российской стороны, которые могли бы повлиять на исход выборов.

По информации CNN, США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе. Если это произойдет, то это будут уже вторые санкции США против России в марте — в начале месяца Вашингтон ввел ограничения по делу Алексея Навального.

О санкциях, введенных из-за ситуации с оппозиционером,— в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».