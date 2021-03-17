Воронежский государственный университет инженерных технологий

По результатам последнего проведенного Минобрнауки мониторинга ВГУИТ попал в категорию «эффективных», говорится в материалах ведомства. Вуз выполнил шесть показателей качества работы из семи (необходимый минимум — четыре). Не хватило университету баллов только по показателю «образовательная деятельность». Во ВГУИТ учатся более 7,4 тыс. студентов, включая обучающихся по программам среднего профессионального образования. По данным Минобрнауки, доходы вуза из всех источников составляют около 750 млн руб. Университет управляет 66,8 тыс. кв. м недвижимости в Воронеже. В 2020 году в российском Национальном рейтинге университетов располагается в группе 193-197. В международном рейтинге QS «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой — 2020» находится в замыкающей группе 301–350.