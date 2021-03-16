Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Чалу Бюйюкакчай из Турции в матче первого круга St. Petersburg Ladies Trophy — турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Во втором круге Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Гасановой и украинкой Катариной Завацкой. Он пройдет 17 марта. Призовой фонд турнира $565 тыс.

29-летняя Анастасия Павлюченкова занимает 45-ю строчку рейтинга WTA. Она победила в 12 турнирах ассоциации. 31-летняя Чала Бюйюкакчай находится на 181 месте рейтинга.

О турнире — в материале “Ъ” «Мячик далеко не ускачет».