Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Чалу Бюйюкакчай из Турции в матче первого круга St. Petersburg Ladies Trophy — турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.
Во втором круге Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Гасановой и украинкой Катариной Завацкой. Он пройдет 17 марта. Призовой фонд турнира $565 тыс.
29-летняя Анастасия Павлюченкова занимает 45-ю строчку рейтинга WTA. Она победила в 12 турнирах ассоциации. 31-летняя Чала Бюйюкакчай находится на 181 месте рейтинга.
О турнире — в материале “Ъ” «Мячик далеко не ускачет».