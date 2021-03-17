Мячик далеко не ускачет

В Петербурге набирает ход St. Petersburg Ladies Trophy — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $565 тыс. В отсутствие спортсменок из первой тридцатки мирового рейтинга его главными фаворитками считаются российские теннисистки, которые на старте были представлены в основной сетке в количестве десяти человек. Сильнейшие из них — Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и двукратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова — вступят в борьбу со второго круга.

В этом году состав участниц петербургского состязания WTA оказался слабейшим за всю его шестилетнюю историю. Если раньше в Петербурге гостили такие асы женского тенниса, как румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и швейцарка Белинда Бенчич, то сейчас список сеяных возглавила первая ракетка России Екатерина Александрова, которая находится в рейтинге лишь на 34-м месте. Входившая в первоначальный заявочный список четвертая ракетка мира американка София Кенин сейчас не выступает из-за перенесенной в феврале операции по поводу острого аппендицита, а у нескольких других известных спортсменок, в том числе Бертенс, Бенчич и бельгийки Элизе Мертенс, нашлись другие веские причины для того, чтобы не приезжать в Петербург. Подобный вариант, впрочем, с высокой степенью вероятности просчитывался заранее.

Из-за пандемических пертурбаций российский турнир оказался в календаре между крупными турнирами в Дубае и Майами, что очень неудобно с точки зрения акклиматизации.

Тем не менее St. Petersburg Ladies Trophy и в нынешней ситуации представляет интерес для петербургских болельщиков. Ведь прекрасный шанс отличиться получили все сильнейшие россиянки, включая Светлану Кузнецову (39-я в мире), которая, несмотря на относительно низкий нынешний рейтинг, со своими 18 победами на турнирах WTA и Большого шлема остается одной из самых титулованных действующих теннисисток мира и, кстати, выступит в своем родном городе лишь в третий раз. В парном разряде вместе со своей давней партнершей Верой Звонаревой сыграет Елена Веснина — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, которая после рождения дочери два с половиной года назад предпринимает попытку набрать форму к Играм в Токио. Да и вообще, в условиях пандемии сам факт проведения состязания такого статуса с заполняемостью трибун на 75% можно считать успехом. Кстати, перед этим та же команда организаторов «Формула теннис-хоккей» провела в Петербурге на кортах нового клуба «Формула тенниса» серию из четырех небольших мужских профессиональных турниров с призовыми фондами от $15 тыс. до $52 тыс., а еще два таких состязания состоятся в апреле.

Из иностранных участниц наилучшие шансы составить конкуренцию хозяйкам St. Petersburg Ladies Trophy имеет француженка Фиона Ферро (43-я ракетка мира), которая уже выиграла два титула WTA.

Она, кстати, в марте еще не меняла покрытие: в начале месяца дошла до полуфинала на проводившемся под крышей домашнем турнире в Лионе, а в Дубае не выступала.

Точно так же поступила 18-летняя датчанка Клара Таусон (96-я), сенсационно завоевавшая в Лионе свой первый титул. Во вторник эта молодая теннисистка, обладающая очень мощными ударами, несмотря на травму, оказала упорное сопротивление Дарье Касаткиной (61-я), которая дважды подавала на матч, но в итоге взяла вторую партию лишь на тай-брейке, победив — 6:4, 7:6 (7:0). С учетом третьего за карьеру титула WTA, завоеванного Касаткиной в феврале в Мельбурне, ее тоже можно считать претенденткой на победу в Петербурге.

Евгений Федяков