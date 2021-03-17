Мячик далеко не ускачет

В Петербурге набирает ход St. Petersburg Ladies Trophy — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $565 тыс. В отсутствие спортсменок из первой тридцатки мирового рейтинга его главными фаворитками считаются российские теннисистки, которые на старте были представлены в основной сетке в количестве десяти человек. Сильнейшие из них — Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и двукратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова — вступят в борьбу со второго круга.
В этом году состав участниц петербургского состязания WTA оказался слабейшим за всю его шестилетнюю историю. Если раньше в Петербурге гостили такие асы женского тенниса, как румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и швейцарка Белинда Бенчич, то сейчас список сеяных возглавила первая ракетка России Екатерина Александрова, которая находится в рейтинге лишь на 34-м месте. Входившая в первоначальный заявочный список четвертая ракетка мира американка София Кенин сейчас не выступает из-за перенесенной в феврале операции по поводу острого аппендицита, а у нескольких других известных спортсменок, в том числе Бертенс, Бенчич и бельгийки Элизе Мертенс, нашлись другие веские причины для того, чтобы не приезжать в Петербург. Подобный вариант, впрочем, с высокой степенью вероятности просчитывался заранее.
Тем не менее St. Petersburg Ladies Trophy и в нынешней ситуации представляет интерес для петербургских болельщиков. Ведь прекрасный шанс отличиться получили все сильнейшие россиянки, включая Светлану Кузнецову (39-я в мире), которая, несмотря на относительно низкий нынешний рейтинг, со своими 18 победами на турнирах WTA и Большого шлема остается одной из самых титулованных действующих теннисисток мира и, кстати, выступит в своем родном городе лишь в третий раз. В парном разряде вместе со своей давней партнершей Верой Звонаревой сыграет Елена Веснина — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, которая после рождения дочери два с половиной года назад предпринимает попытку набрать форму к Играм в Токио. Да и вообще, в условиях пандемии сам факт проведения состязания такого статуса с заполняемостью трибун на 75% можно считать успехом. Кстати, перед этим та же команда организаторов «Формула теннис-хоккей» провела в Петербурге на кортах нового клуба «Формула тенниса» серию из четырех небольших мужских профессиональных турниров с призовыми фондами от $15 тыс. до $52 тыс., а еще два таких состязания состоятся в апреле.
Она, кстати, в марте еще не меняла покрытие: в начале месяца дошла до полуфинала на проводившемся под крышей домашнем турнире в Лионе, а в Дубае не выступала.
Точно так же поступила 18-летняя датчанка Клара Таусон (96-я), сенсационно завоевавшая в Лионе свой первый титул. Во вторник эта молодая теннисистка, обладающая очень мощными ударами, несмотря на травму, оказала упорное сопротивление Дарье Касаткиной (61-я), которая дважды подавала на матч, но в итоге взяла вторую партию лишь на тай-брейке, победив — 6:4, 7:6 (7:0). С учетом третьего за карьеру титула WTA, завоеванного Касаткиной в феврале в Мельбурне, ее тоже можно считать претенденткой на победу в Петербурге.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков. 2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835. 3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255. 4 (4). София Кенин (США) — 5760. 5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370. 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205. 7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915. 8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4815. 9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735. 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571.11 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4260. 13 (16). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4235. 14 (13). Дженнифер Брейди (США) — 3765. 15 (14). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3665. 16 (15). Ига Швёнтек (Польша) — 3570. 17 (18). Элизе Мертенс (Бельгия) — 3310. 18 (17). Джоанна Конта (Великобритания) — 3206. 19 (19). Мэдисон Кис (США) — 3075. 20 (20). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2957… 34 (33). Екатерина Александрова — 1900. 36 (34). Вероника Кудерметова — 1800... 39 (41). Светлана Кузнецова — 1735… 45 (43). Анастасия Павлюченкова — 1630… 61 (58). Дарья Касаткина — 1295… 71 (70). Анна Блинкова — 1114… 74 (88). Анастасия Потапова — 1061... 94 (94). Варвара Грачева (все — Россия) — 858.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.