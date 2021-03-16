В Госдуме разработали законопроект о внесудебной блокировке ложных сообщений о минировании

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект об оперативной внесудебной блокировке в интернете ложных сообщений о минировании, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев («Единая Россия»). Парламентарий заявил о планах внести инициативу в Госдуму сегодня, 16 марта. В думской электронной базе проект пока не опубликован.

«Сегодня мы комиссией будем вносить инициативу, касающуюся блокировки. Внесудебная оперативная блокировка всей этой информации о ложном минировании. Это делается через прокуратуру, как известно… Генеральная прокуратура обращается, соответственно, в Роскомнадзор и те моментально блокируют трафик или коммуникации, по которым идут эти сообщения»,— сказал господин Пискарев (цитата по «РИА Новости»).

Депутат добавил, что зафиксировано 16 тыс. ложных сообщений о терроризме было зафиксировано за последние несколько лет. «50 тыс. учреждений были, так сказать, поставлены в опасность, нужно было эвакуацию проводить, нужно было людей размещать… Где-то 1,5 млн граждан были эвакуированы»,— отметил он.

Чаще всего такие сообщения рассылаются из Германии, Франции, США, Бельгии, Голландии и Японии, заявил Василий Пискарев. Целью таких действий депутат считает дестабилизацию в России и создание «атмосферы страха».

Учреждения в России регулярно подвергаются ложному минированию последние четыре года. Самые массовые атаки были зафиксированы в сентябре 2017 года. В феврале 2021 года школы в регионах страны вновь подверглись ложному минированию.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Телефонные террористы взяли масштабом».