Телефонные террористы взяли масштабом

Школы в регионах России вновь подверглись ложному минированию. Утром 8 февраля сообщения о «заложенных взрывных устройствах» получили учебные заведения в городах Сибири и Дальнего Востока. А 7 февраля вечером, по данным ТАСС и «Интерфакс», полицию предупредили о якобы заминированных школах Москвы и Подмосковья — ночью их проверили, но опасных устройств не нашли. В МВД эту информацию официально не комментировали. Почему ложные сообщения продолжают приходить? И можно ли с этим бороться? Расскажет Сергей Гусев.

Поводом для проверки школ стало сообщение в социальной сети Likee — это сингапурский конкурент TikTok, где пользователи также могут создавать короткие видеоролики. Именно там, по данным ТАСС, ученица 4 класса увидела сообщение о «минировании» 20 тыс. школ по всей России. В итоге ее родители обратились в полицию. Не отреагировать на такие сообщения спецслужбы не могут. В итоге все они оказались ложными. Если в Москве и Подмосковье проверки прошли ночью, то в некоторых других регионах занятия оказались сорваны — например, эвакуировать пришлось учеников в школах Приморского края, Чукотки, Благовещенска и Тамбовской области.

В Красноярске экстренная проверка затронула почти 150 учебных заведений, сообщила журналист местной радиостанции «Сова» Анна Кривонос: «Утром мы слышали звук сирен машин и сначала не поняли, что происходит. Только потом правительство Сахалинской области сообщило, что проводятся проверки на предмет взрывоопасных устройств в школах. Но ничего обнаружено не было. Детей отпустили после первого урока, и первая смена полностью отправилась в этот день по домам. Вторая смена училась в штатном режиме».

В Красноярске сообщения о «минировании» получили в каждой школе города и еще в нескольких областных центрах. Причем все сигналы были отправлены через электронную почту, уточнил корреспондент ГТРК «Красноярск» Владимир Богомолов: «Тревожные сообщения начали поступать в школы Красноярского края еще рано утром. Письма по электронной почте разослали неизвестные — якобы в учебных учреждениях были заложены взрывные устройства. В чатах классные руководители попросили родителей оставить детей дома. Тех ребят, которые все-таки успели прийти на уроки, экстренно эвакуировали.

Также известно, что письма поступили практически в каждую школу Красноярска, то есть это было невероятно массовое лжеминирование».

Такие ситуации в России регулярно повторяются последние четыре года. За это время неизвестные предупреждали о бомбах в судах, больницах, торговых центрах и даже самолетах. Самые массовые лжеатаки были зафиксированы в сентябре 2017-го. Тогда, по подсчетам МВД, были эвакуированы больше 2 млн человек за несколько недель. Торговые центры по всей стране потеряли несколько сотен миллионов рублей. Бороться с такими лжминированиями трудно, но все-таки возможно, полагает начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд:

«Базовые правила для злоумышленника — не делать гадость в той стране, где ты живешь, чтобы затруднить поимку.

Отсюда и вывод, что люди шифруются, звонят с помощью IP-телефонии, используют программы для искажения голоса, пишут с анонимных ящиков и так далее.

Но в то же время есть определенное соглашение на международном уровне, и такие действия вполне можно квалифицировать как терроризм. И там уже другой уровень взаимодействия. То есть в конечном итоге, если все стороны заинтересованы, злоумышленника можно найти».

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Тем не менее их вычисляют с трудом. В начале прошлого года ФСБ отчиталась, что обнаружила как минимум два почтовых сервиса, с которых рассылают сообщения о «минировании». Это нидерландский Startmail и швейцарский Protonmail. В России их заблокировали. Теперь злоумышленники, видимо, нашли другие пути.

Светлана Белова