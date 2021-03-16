Олимпийский чемпион по биатлону Пайффер завершил карьеру

Немецкий биатлонист, чемпион Олимпийских Игр 2018 года Арнд Пайффер объявил о завершении карьеры. Об этом 34-летний спортсмен написал в Facebook.

«Сегодня я хочу объявить о завершении карьеры биатлониста. Как вы можете себе представить, после столь долгого времени это непростое решение, но для себя я решил, что окончание этого сезона — идеальное время для ухода. Этой зимой я все еще мог радоваться некоторым хорошим гонкам и успехам, и было замечательно чувствовать себя конкурентоспособным. В течение последних 13 лет я был частью сборной Германии, переживая при этом много эмоциональных моментов, от сладких успехов до горьких поражений. Спорт сформировал меня, и я не хочу упускать опыт, который мне было суждено получить»,— написал господин Пайффер (перевод ТАСС).

Арнд Пайффер пять раз становился чемпионом мира. В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане спортсмен выиграл золотую медаль в спринте. А в феврале текущего года он получил серебро на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.