Норвежец Легрейд победил в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Норвежец Стурла Холм Легрейд занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира по биатлону. Он прошел дистанцию за 49 мин 27,6 с, не допустив ни одного промаха. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

Серебро получил немец Арнд Пайффер (+16,9 с; без промахов), бронзу — норвежец Йоханнес Дале (+40,9 с; один промах).

Среди россиян лучший результат показал Саид Каримулла Халили, занявший шестое место (+1 мин 45 с, три промаха). Евгений Гараничев занял 16-е место, Александр Логинов — 31-е, Матвей Елисеев — 61-е.

В индивидуальной гонке у женщин на 15 км ранее победила чешская биатлонистка Маркета Давидова. Лучший результат из россиянок показала Светлана Миронова: она пришла пятой.

Подробности — в материале “Ъ” «Светлана Миронова взяла стрельбу в руки».