Джонсон планирует пересмотреть оборонные возможности Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести самый масштабный пересмотр оборонных возможностей королевства со времен холодной войны. Он поставил национальную безопасность в центр избирательной кампании. Господин Джонсон объявил, что в следующем году на Даунинг-стрит будет проведен «комплексный обзор вопросов обороны, безопасности и внешней политики», который приведет к «масштабному технологическому обновлению сил безопасности, чтобы обезопасить Британию и укрепить НАТО».

Предполагается, что это будет включать в себя планы вывести ВВС на передовые позиции в области военных космических технологий. Оборонным вопросом займутся эксперты из различных государственных ведомств, передает The Sunday Times.

Ранее премьер-министр Великобритании опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск. «Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность»,— сказал Борис Джонсон.