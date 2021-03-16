Дело против Тимы Белорусских о хранении наркотиков направлено прокурору

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против певца Тимы Белорусских и передал его в прокуратуру.

«Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса ("незаконный оборот наркотиков без цели сбыта".— Ъ). К нему применена мера пресечения в виде залога»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, в начале январе музыканта задержали в игровом клубе. У него нашли 0,4 г гашиша и 0,03 г амфетамина. Музыканту грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.