Певца Тиму Белорусских задержали в минском клубе с наркотиками

Певца Тиму Белорусских (Тимофея Морозова) задержали в клубе 6 января, обнаружив у него 0,4 г гашиша. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску. Артиста отпустили под залог.

«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 г»,— сказала «РИА Новости» официальный представитель ведомства Екатерина Гарлинская.

В отношении исполнителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств», сообщила госпожа Гарлинская. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее о задержании артиста сообщил Telegram-канал Mash. Артист прокомментировал это в Instagram-сториз: сообщил, что находится дома и не арестован, «все как всегда». «Наркотики — это плохо... Не знаю, что вы там прочитали, но расходимся»,— сказал он. Жена Тимы Белорусских Яна написала в Instagram, что сообщения об аресте ее супруга за хранение наркотиков — информационный вброс. После подтверждения сообщений о задержании правоохранительными органами они удалили эти записи.