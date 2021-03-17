В макулатуру сдали деньги

Стоимость картона и другой упаковки, а также сырья для их производства растет во всем мире из-за аномального спроса, связанного с пандемией, а также ряда ограничений производства. Мировые цены на целлюлозу за три месяца выросли на 30%, а макулатура с начала года подорожала в полтора раза, следует из подсчетов экспертов. Сложная ситуация в секторе наиболее сильно отразилась на российских переработчиках макулатуры, которые уже попросили помощи у государства, по мнению экспертов, вполне оправданно.

С конца 2020 года на мировом рынке наблюдается активный рост цен на упаковочные виды картона и бумаги, а также сырье для их производства — целлюлозу и макулатуру. Так, по данным RISI, с декабря 2020 года по февраль 2021 года цены CIF на целлюлозу в Китае выросли более чем на 30%. Стоимость макулатуры с начала года увеличилась более чем в 1,5 раза. Как отмечают собеседники “Ъ” в отрасли, ограничение предложения на глобальном рынке связано с плановыми остановками производств на ремонты, а также форс-мажорами. При этом спрос поддерживают эффект «панических закупок», а также запрет на импорт макулатуры в Китае с января 2021 года и программа замещения пластиковой упаковки бумажной. Также на цену влияют мировой дефицит контейнеров и рост ставок фрахта.

Все эти факторы, отмечают на рынке, формируют крайне сложную ситуацию в том числе в России, где с начала четвертого квартала 2020 года цены на целлюлозные картоны выросли на 11%, на макулатурные сорта — на 28% и более. Дополнительное влияние на внутренний рынок оказало ослабление рубля. Как сообщил “Ъ” вице-президент Segezha Group по маркетингу и инновациям Михаил Милешин, мировые тренды так или иначе оказывают влияние на рост спроса и цен на мешочную бумагу, бумажную упаковку и жиростойкие бумаги.

Источник “Ъ” среди производителей картона и упаковки говорит, что в последние четыре месяца спрос на нее показывал нехарактерную динамику и потребление не падало даже в январе, несмотря на праздники и продолжающиеся ограничения. В отрасли объясняют это переходом большинства покупок в онлайн и ростом спроса на доставку. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем продаж через интернет в январе 2021 года вырос почти вдвое, до 211 млрд руб. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит, что сроки изготовления и поставки упаковки и коробов значительно выросли: «вместо недели поставщики упаковки могут изготавливать заказ до двух недель, наблюдается и тенденция ограничения в объемах заказа у одного поставщика». По его словам, цены на упаковку за последний год выросли на 30%, а с декабря ежемесячно увеличиваются на 5–15%. Собеседники “Ъ” среди производителей картона и упаковки уверяют, что ее доля не превышает 2% в себестоимости продуктов. Но господин Востриков возражает: в себестоимости некоторых категорий товаров она существенна, и вместе с другими факторами удорожание негативно сказывается на рентабельности производителей продуктов.

Подорожание сырья стало существенной проблемой для производителей тарного картона из вторсырья. По данным Лиги переработчиков макулатуры, в начале 2021 года цены на тарные картоны снизились до уровней второго-третьего кварталов 2019 года, а стоимость макулатуры находится на историческом максимуме — 22 тыс. руб. за тонну. Но из-за высокой конкуренции переработчики не могут перенести рост цен на сырье в цену готовой продукции. Они уверяют, что максимум выгоды от высоких цен на макулатуру получают предприятия розничной торговли: притом что затраты на тонну макулатуры для них не превышают 2 тыс. руб., рентабельность реализации «исчисляется тысячами процентов», сообщают они. В Ассоциации компаний розничной торговли поясняют, что торговые сети не закупают и не производят макулатуру, «поэтому не может быть речи о какой-либо наценке», и добавляют, что на рубеже 2019–2020 годов цены на макулатуру падали на 65% и рост, начавшийся в третьем-четвертом кварталах 2020 года,— закономерный процесс после затяжного падения.

12 марта Лига переработчиков написала письмо премьеру Мишустину, попросив не отменять введенные в 2019 году ограничения на импорт тарных картонов, что будет чревато демпингом со стороны украинских поставщиков, а также помочь снизить дефицит сырья в России за счет импорта макулатуры из Европы, которому сейчас мешает сложная процедура поставок. В Минпромторге от комментариев отказались. Мощности по производству тарных картонов как из макулатуры, так и из первичного волокна полностью закрывают потребности отечественного рынка, считает консультант WhatWood Марина Зотова, а допуск импортных тарных картонов может подорвать позиции российских производителей, особенно в неравных конкурентных позициях с точки зрения стоимости сырья.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев