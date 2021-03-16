Крымского подрывника лишают «Свободы»

В седьмую годовщину референдума о статусе Крыма в ФСБ сообщили о задержании на полуострове предполагаемого «подрывника», работавшего на украинскую разведку. Против Владислава Есипенко, имеющего как украинский, так и российский паспорт, возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении огнестрельного оружия, отправив его на два месяца в СИЗО. Защита обвиняемого не исключает, что признательные показания он давал под давлением, поскольку чекисты почти неделю не дают адвокату встретиться со своим клиентом. А источники “Ъ” сообщают, что господин Есипенко собирал в качестве журналиста-внештатника для проектов «Радио Свобода», внесенных в реестр СМИ-иноагентов, информацию о ситуации с водоснабжением на полуострове.

По данным “Ъ”, уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко, получившего российское гражданство после 2014 года, задержали 10 марта на Ангарском перевале по дороге Симферополь—Алушта вместе с подругой Елизаветой Павленко. Накануне они вместе принимали участие в акции, приуроченной к годовщине смерти украинского писателя Тараса Шевченко. Женщину отпустили домой после многочасового обыска, изъяв у нее технику и личные вещи. Владислава Есипенко задержали по подозрению в работе на украинскую разведку, помимо этого в его автомобиле нашли взрывчатку.

«Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики. Для исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб он был задержан. В ходе обследования личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства»,— сообщили в ЦОС ФСБ.

Также отмечается, что Владислав Есипенко признался, что выполнял задание офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство по его рекомендации хранил в машине для обеспечения собственной безопасности.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов) УК.

12 марта Киевский районный суд Симферополя избрал Владиславу Есипенко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В пресс-службе суда также уточнили “Ъ”, что компоненты взрывчатого устройства Владислав Есипенко хранил в тайнике. Основанием для следствия запросить меру пресечения, связанную с заключением под стражу, стал тот факт, что у мужчины имеется два паспорта — России и Украины, при этом он постоянно проживает на территории последней, не имея регистрации в Крыму.

Адвокат подозреваемого Эмиль Курбединов заявил “Ъ” о том, что силовики нарушают права его клиента. «Один из следователей обманул меня, говоря, что не знает, где находится Есипенко, хотя в тот момент он сидел напротив него в кабинете. Он также не сообщил мне о том, когда состоится суд по избранию меры пресечения, и я не успел на заседание. Затем в СИЗО меня уведомили в устной форме, что мой клиент отказался от моих услуг и не допустили меня на встречу с ним. Я до сих пор с ним не смог встретиться»,— отметил господин Курбединов.

Адвокат не исключает, что отказ Владислава Есипенко от его услуг и его признательные показания были получены силовиками под давлением.

По данным источника “Ъ”, Владислав Есипенко сотрудничал с проектом «Радио Свобода», работая внештатным журналистом информационного сайта «Крым.Реалии», которые в 2017 году были внесены в реестр СМИ-иноагентов. Как отметил источник, журналистская деятельность могла стать одним из поводов к его задержанию, поскольку Владислав Есипенко собирал информацию о ситуации с водоснабжением на полуострове накануне готовящегося многомиллиардного иска крымских властей к Украине из-за водной блокады. Ранее в госсовете Крыма заявили, что ущерб от действий киевских властей, связанный с водной блокадой, составляет более 10 трлн руб. Представители «Радио Свобода» пока никак не комментируют эту информацию.

Александр Дремлюгин, Симферополь