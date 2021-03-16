Михалков о присудивших приз Навальному: вы не кинокритики

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет никакого отношения к кино, а люди, присудившие приз его документальным фильмам-расследованиям — не кинокритики. Речь идет решении оргкомитета российской премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» вручить политику специальный приз «Событие года».

«Кинокритик — он должен оценивать кино. Мне неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. А если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики»,— сказал господин Михалков изданию «Собеседник».

19 января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан иностранным агентом в РФ) выложил на YouTube-канал ролик «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В видео рассказывается про комплекс резиденций под Геленджиком, который якобы построили для президента России Владимира Путина. На 16 марта фильм набрал более 114 млн просмотров, это самое популярное видео на канале господина Навального.

Присуждение одного из спецпризов премии «Белый слон» фильмам-расследованиям Алексея Навального вызвало бурный резонанс и обострило отношения премии с Союзом кинематографистов. В результате президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов заявил о том, что она перестает быть учредителем «Белого слона».

Подробности — в публикации “Ъ” «"Белый слон" может быть свободен».