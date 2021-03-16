Purdue Pharma представила новый план по выходу из банкротства

Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma, которая считается одним из главных виновников опиоидной эпидемии в США, представила план по выходу из банкротства. План был передан на рассмотрение в суд по банкротствам в Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк).

Как предполагает представленный план, Purdue Pharma будет расформирована, а все ее активы будут переданы новой компании, которая будет действовать «в соответствии с самыми высокими стандартами». Конечным собственником новой компании будет фонд National Opioid Abatement Trust (NOAT), который займется урегулированием претензий властей штатов и округов. Кроме того, будет создано еще несколько подобных фондов для урегулирования претензий частных лиц и т. п. Purdue Pharma обязуется сразу после выхода из банкротства перечислить этим фондам $500 млн. Затем до конца 2024 года она намеревается заработать около $1 млрд от операций новообразованной компании и также перечислить эти средства фондам. Еще $4,3 млрд будет предоставлено для этих же целей членами семьи основателей Purdue Pharma. Кроме того, $4 млрд будет потрачено через подразделение Public Health Initiatives на разработку и дистрибуцию препаратов для борьбы с наркотической зависимостью и снятия последствий передозировки опиоидами. При этом члены семьи основателей обязуются в течение семи лет продать все свои фармацевтические активы и не заниматься более производством или продажей опиоидных препаратов.

Таким образом, представленный план предусматривает затраты в объеме $10 млрд на урегулирование претензий и борьбу с последствиями опиоидного кризиса. Как заявляют в самой Purdue Pharma, этот план поддержало большинство заинтересованных сторон. Однако, как сообщает CNBC, прокуратуры 23 штатов и округа Колумбия выпустили заявление о том, что этот план не дотягивает до того уровня ответственности, которой заслуживают пострадавшие от опиоидной эпидемии. Суд по банкротствам рассмотрит представленный план 21 апреля, после чего он будет обсуждаться кредиторами Purdue Pharma.

Алена Миклашевская