«Белая птица» меняет гнездо

Несмотря на сложную ситуацию в птицеводстве, участники рынка не отказываются от планов по развитию бизнеса. Второй производитель мяса птицы в стране — ГАП «Ресурс» — договорился об аренде ростовских площадок холдинга «Белая птица», ранее входивших в периметр активов экс-совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева. Эксперты уверены, что предприятия нужны «Ресурсу» для выпуска инкубационного яйца.

ГАП «Ресурс» договорилась об аренде площадок «Белая птица-Ростов» с основным кредитором холдинга — банком непрофильных активов «Траст», сообщили “Ъ” стороны сделки. Условия договоренностей компании не раскрывают. «Белая птица» ранее входила в периметр активов экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева. Но после введения ЦБ в ПСБ временной администрации в конце 2017 года кредитование «Белой птицы» приостановилось, и с бизнесом начались сложности. «Белая птица-Ростов» была признана банкротом в 2019 году, производство на площадках остановлено и законсервировано. Общий долг компании перед «Трастом» — более 23 млрд руб., следует из судебных документов.

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — один из крупнейших производителей мяса бройлеров в России (бренд «Благояр»). В 2020 году группа произвела 708 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, заняв второе место рейтинга Национального союза птицеводов после группы «Черкизово» семьи Михайловых (794 тыс. тонн).

Перед консервацией производства «Белая птица-Ростов» включала откормочные площадки на 68,5 тыс. тонн птицы, комбинат мощностью более 57 тыс. тонн мяса, репродукторы на 87 млн инкубационных яиц, инкубаторы, а также комбикормовый завод. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов говорит, что в 2017–2018 годах «Белая птица-Ростов» имела на балансе 5,2 млрд руб. основных средств. Таким образом, с учетом амортизации активы могут стоить не ниже 4 млрд руб., указывает он. По подсчетам аналитика, аренда подобных объектов обычно проходит по ставкам 10–12% годовых.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что «Ресурс» арендует площадки в первую очередь для производства инкубационного яйца, чтобы снизить зависимость от импорта. Сейчас на импорт приходится 15–20% всего используемого в России инкубационного яйца. С сентября 2020 года цены на продукцию почти удвоились, до 30 руб. за 1 шт., что сделало инкубационные яйца слишком дорогими для части птицеводов (см. “Ъ” от 4 марта). По прогнозам господина Давлеева, запуск массового производства инкубационного яйца может занять до шести месяцев.

Как отмечает Альберт Давлеев, аренда активов становится популярным методом решения проблем отдельных компаний на птицеводческом рынке. Так, «Дамате» изначально арендовала площадки «Евродона», а Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури отошел структурам владельца Azimut Hotels Александра Клячина. Как отмечает вице-президент по стратегическому финансированию «Дамате» Станислав Варич, аренда позволяет запустить производство, не дожидаясь торгов, изучить актив перед возможной покупкой, а владельцу площадки — получить доход и избежать затрат на содержание. Представитель господина Клячина Михаил Файнберг добавляет, что чем больше простой площадки, тем большие расходы требуются на восстановление производства. «Черкизово» также управляет предприятиями «Белой птицы» в Белгородской и Курской областях по договору аренды.

Господин Давлеев считает, что стратегия ГАП «Ресурс» сегодня заключается в скупке активов и географическом расширения присутствия. Как отмечает эксперт, за счет собственного производства и переработки подсолнечника группа может сокращать издержки на корма и наращивать долю рынка. В 2020 году стало известно о покупке «Ресурсом» птицефабрики «Уральский бройлер», а в этом году группа стала владельцем московского производителя и дистрибутора колбас «Интегра» (марки «Дым Дымыч», «Россиянка»). Кроме того, «Ресурс» интересуется покупкой птицефабрики «Михайловская» у производителя и дистрибутора алкоголя Beluga Group (см. “Ъ” от 5 февраля).

Алексей Полухин