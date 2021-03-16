Проект о праве регионов усыплять бездомных животных отозван из Госдумы

Авторы законопроекта о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных отозвали документ из Госдумы.

«В соответствии с пунктом "б" ч. 6 ст.112 регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации отзываем законопроект № 1128735-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»,— сообщается в карточке законопроекта.

Накануне, 15 марта, группа депутатов от «Единой России» внесла законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на улицах. Документ раскритиковали в соцсетях и СМИ. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал инициативу «живодерской» и заявил, что законопроект отзовут. «Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе»,— приводятся слова Андрея Турчака на сайте партии.

С 1 января 2020 года в России заработали положения закона об ответственном отношении с животными, согласно которому приютам запрещено умерщвлять животных без медицинских показаний. Также в январе стало известно, что Минприроды разрабатывает проект создания в России сети приютов для безнадзорных животных, предусматривающий софинансирование их строительства из федерального бюджета. Варианты типовых учреждений стоимостью от 10 млн до 25 млн руб., как выяснил “Ъ”, представлены Агентством стратегических инициатив.

Подробности — в материале “Ъ” «Бездомным животным дадут государственную крышу».