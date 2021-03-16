В Пермь заходит китайский агрегатор такси DiDi

Агрегатор такси DiDi сообщил о своем скором запуске в Перми и начале набора водителей и таксопарков. DiDi также заходит в Уфу, Красноярск, Воронеж и Краснодар, пишет «Ъ-Черноземье». Сервис заработал в России в августе 2020 года, первым городом его присутствия стала Казань.

Сейчас китайский агрегатор DiDi доступен в 16 городах, а до конца года планирует нарастить число городов присутствия до 100. В Москве сервис пока не работает. По собственным данным DiDi, с момента запуска более 2 млн пассажиров сервиса совершили 11 млн поездок. Сейчас в России к агрегатору подключено более 116 тыс. водителей из 4 тыс. таксопарков.

Напомним, в сентябре 2020 года в официальной группе DiDi «ВКонтакте» сообщалось, что DiDi планирует начать работу в Перми до конца 2020 года. Для работы с агрегатором предлагается скачать специальное приложение. Водителю предполагается комиссия в 5% и доплаты за каждый заказ.

Сейчас на пермском рынке работают такси и агрегаторы «Яндекс. Такси», «Везет» (активы купил «Яндекс. Такси»), Uber, «Ситимобил», «Максим», GetTaxi, «Такси Перемен», «Зебра», Wheely, «Бизнес такси», «Тап такси».