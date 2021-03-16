В Татарстане горел памятник Воину-освободителю

В Заинске (Татарстан) горел установленный на бульваре Победы памятник Воину-освободителю. Он был изготовлен из композитного материала. Сообщение о возгорании поступило в 18:39, информировало ГУ МЧС по Татарстану

В 18:50 пожарные ликвидировали открытое горение. Его площадь составила 6 кв.м.

«Причина пожара устанавливается»,— отмечается в сообщении.

Памятник не простоял и года с момента его установки. 6-метровый монумент в образе солдата был открыт в прошлом году к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне на месте демонтированной прежней 13-тонной фигуры. Тогда власти утверждали, что он изготовлен из огнеупорного полимера.

«Для заинцев новый памятник также является визитной карточкой города. Это воин, исполненный гордости за свою страну, но готовый дать отпор. Он - защитник Родины»,— писали СМИ по случаю открытия памятника.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"