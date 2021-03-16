Google снизит комиссию в Play Store

Американская корпорация Google объявила, что с 1 июля снизит комиссию в Play Store для компаний с выручкой до $1 млн в год до 15%. После того как доходы превысят $1 млн, компании будут обязаны платить стандартные 30% с доходов.

В Google заявили, что новые правила коснутся до 99% разработчиков приложений, так как подавляющее большинство компаний зарабатывает меньше $1 млн в год — это поможет им снизить долговую нагрузку на 50%. В компании объяснили, что понимают, с какими трудностями сталкиваются компании с доходами $2 млн, $5 млн или даже $10 млн в год, и считают, что новые правила обеспечат справедливый подход для них.

С 1 января Apple снизила с 30% до 15% комиссию в App Store для компаний, доходы которых не превышают $1 млн в год. Компания пошла на этот шаг в ответ на критику со стороны разработчиков, в том числе Epic Games (авторов популярной видеоигры Fortnite), которые отстаивают свою позицию в суде.

Евгений Федуненко