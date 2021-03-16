Промпроизводство в России ускорило падение в феврале до 3,7%

Промышленное производство в России в феврале 2021 года сократилось на 3,7% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf). В месячном выражении спад составил 1,4%. Оценка спада промпроизводства в январе скорректирована до 1,9%. Ранее спад оценивался в 2,5%.

В сфере добычи полезных ископаемых спад производства в феврале составил 8,9% в годовом выражении, а также 7% в месячном. Спад обрабатывающей промышленности составил 2,4% в годовом выражении, а к январю наблюдается рост на 4,8%.

В тепло- и газоснабжении производство выросло на 7,4% в годовом выражении и сократилось на 7,4% к январю. В отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений в феврале наблюдался рост 7,7% в годовом выражении и снижение на 3,4% в месячном.

Кроме январского спада промпроизводства ведомство уточнило динамику за 2020 год. Тогда снижение промышленности оценили в 2,6% вместо предыдущих 2,9%.

Ранее Росстат оценил снижение капитальных инвестиций в 2020 году в 1,4% (в 2019 году они выросли на 2,1%). При этом Минэкономики ожидало их падения сразу на 4,3%, а ЦБ — на 3,3–3,8%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Росстат выявил бурный рост капвложений в конце 2020 года».