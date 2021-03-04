Росстат выявил бурный рост капвложений в конце 2020 года

Росстат оценил снижение капитальных инвестиций в 2020 году в 1,4% (в 2019 году они выросли на 2,1%), тогда как Минэкономики ожидало их падения сразу на 4,3%, а ЦБ — на 3,3–3,8%. Как и в случае с промпроизводством, такой неожиданный всплеск инвестиционной активности обнаружен в конце года. После того как статистики зафиксировали сокращение капвложений в январе—сентябре на 4,1%, в четвертом квартале обнаружился их рост на 1,2%. Хотя технический сезонный всплеск объема капвложений в четвертом квартале в силу особенностей отчетности является уже традиционным, в прошедшем году его масштаб оказался неожиданным для всех.

Стоить отметить, что спад в 1,4% учитывает «досчет» инвестиций малого бизнеса и оценку вложений, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. Капвложения наблюдаемых напрямую Росстатом крупных компаний снизились лишь на 1,1%. Наибольший годовой рост показателя с учетом веса отрасли в общем объеме капвложений обнаруживается в здравоохранении и предоставлении соцуслуг (54,3%), в профессиональной, научной и технической деятельности (13,1%), в складском хозяйстве (5,5%), в строительстве (10,5%), металлургии (8,5%), производстве нефтепродуктов (13,8%), добыче нефти и газа (2%). Быстрее других сокращались инвестиции в сфере операций с недвижимостью (17%), в трубопроводном (33%) и железнодорожном (21%) транспорте, в торговле (12,5%), сельском хозяйстве (7%), добыче угля (34%).

При этом заметный сдвиг в 2020 году произошел в направлениях и источниках финансирования капвложений. Хотя в прошлом году по-прежнему преобладали вложения в здания (кроме жилых) и сооружения (43,4% против 43,7% в 2019-м), за год выросла доля вложений в машины и оборудование (на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 38,6%) и объекты интеллектуальной собственности (на 1,1 п. п., до 5,3%). Доля собственных средств в финансировании инвестиций выросла на 1,7 п. п., до 56,7%, а доля привлеченных средств на фоне снижения доли кредитов банков выросла за счет денег бюджета на 2,5 п. п., до 18,7%, в первую очередь благодаря региональным властям (что сказалось и на структуре капвложений по форме собственности, см. график).

Алексей Шаповалов