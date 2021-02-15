Росстат пересмотрел данные по падению промпроизводства за 2020 год

Промышленное производство в январе сократилось на 2,5%, свидетельствуют данные Росстата. Ведомство также уточнило динамику за 2020 год. Теперь снижение промышленности оценивается в 2,6% вместо предыдущих 2,9%.

«Индекс промышленного производства за 2020 год по сравнению с прошлым годом был увеличен на 0,3 п.п. до 97,4%. На это изменение повлияло уточнение объемов производства в добывающем (до 93,1%), обрабатывающем (до 100,6%) и энергетическом (до 97,6%) секторах»,— говорится в сообщении ведомства.

Росстат регулярно проводит уточнение индексов промышленного производства. Изменения вносятся в случае, если респонденты предоставляют новую информацию.

Обрабатывающие производства в январе показали снижение на 1%, сырьевой сектор сократился на 7,1%. Тепло- и газоснабжение выросло на 7,3%, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений рост составил 10,7%, сообщили в Росстате.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников на «правительственном часе» в Госдуме сообщил, что спад ВВП РФ в 2020 году без антикризисных мер превысил бы 5,5% вместо 3,1%.

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