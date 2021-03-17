Цифровая экономика выросла до уровня министерства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании министерства цифрового развития и связи. Причиной стал переход региона на «централизованную модель управления процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности». Участники рынка выразили готовность сотрудничать с новым министерством. По мнению политологов, властям региона в первую очередь необходимо создавать выгодные условия для цифровизации.



Министерство цифрового развития и связи, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, будет создано на базе департамента информатизации и связи Свердловской области. Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, изменения связаны с переходом Свердловской области на «централизованную модель управления процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности».

«Дан старт большому процессу централизации системы управления государственными цифровыми ресурсами региона. Ключевая задача — ускорить цифровую трансформацию Свердловской области для достижения целей нацпрограммы “Цифровая экономика”. Практически все министерства и ведомства ведут работу по цифровизации, в том числе направленную на оказание свердловчанам государственных и муниципальных услуг. Мы сможем централизовать, синхронизировать эти процессы и вывести их на новый уровень»,— пояснил директор департамента информатизации и связи Юрий Гущин.

В департаменте информполитики добавили, что новое министерство также будет наделено полномочиями по программно-техническому обеспечению деятельности органов власти. «Дорожную карту» по передаче полномочий власти Свердловской области планируют разработать к 19 марта. Одним из претендентов на пост главы нового министерства считается господин Гущин. «Однако по опыту могу сказать, что не бывает при выборе министра только одной кандидатуры»,— подчеркнул собеседник “Ъ-Урал”.

Ранее в Свердловской области уже существовало министерство информационных технологий и связи, которое возглавляла Ирина Богданович. Оно было создано в декабре 2009 года, когда губернатором стал Александр Мишарин (руководил Свердловской областью с 2009-го по 2012 год). В 2012 году министерство информационных технологий и связи было преобразовано в министерство транспорта и связи. Существующий департамент информатизации и связи был создан в сентябре 2017 года. Сейчас в структуре правительства Свердловской области 16 министерств.

По мнению гендиректора телекоммуникационной группы «Мотив» Алексея Артемасова, создание нового министерства — «своевременный и эффективный шаг». «Сейчас в основе цифровой трансформации бизнеса, предприятий любых отраслей экономики лежат телекоммуникационные продукты и услуги. В результате создания министерства в регионе должны сформироваться условия для опережающего развития телекоммуникационной инфраструктуры»,— отметил он. «Мы готовы поделиться с новым министерством опытом, кейсами, продуктами, которые успешно применяются на территории других областей. Например, создание “цифровых двойников” для эффективного планирования городской среды, экомониторинга, использование инструментов big data для грамотного распределения транспортных потоков, анализа туристической активности городов и сбора иной геостатистики»,— рассказали в компании «МегаФон».

По мнению политолога Михаила Коробельникова, создание министерства цифрового развития и связи отражает тренд «создавать специальную структуру по каждой проблеме». По его мнению, стремление регулировать все приведет к тому, что «система начнет плодить себя, а руководители потеряют эффективность управления». Господин Коробельников уверен, что цифровизация произойдет вне зависимости от наличия профильного министерства. «Государство должно не дополнительные структуры создавать, а условия, чтобы выгодно было осуществлять сам процесс цифровизации»,— добавил политолог.

Анастасия Реутова