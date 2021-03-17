Прокуратура взялась за межевание Отведенный под полигон ТБО участок в Кировской может быть снят с кадастрового учета

Как стало известно “Ъ-Юг”, прокуратура Кагальницкого района обратилась в суд с заявлением об исключении из ЕГРН сведений о земельном участке на окраине станицы Кировской, который был оформлен как «земли промышленности» и передан в аренду компании «ДонЭкоПром» для реализации проекта строительства комплекса по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Основанием требования является то, что еще в сентябре Ростовский облсуд признал вывод участка из категории сельхозугодий незаконным. Ответчиком по иску надзорного ведомства является районная администрация, которая занималась организацией постановки земли на кадастровый учет в новом статусе.

Основанием для обращения прокуратуры в суд с иском к администрации Кагальницкого района стало заявление жителя станицы Кировской Николая Голубова. Согласно заявлению (копия есть в распоряжении “Ъ-Юг”) в 2018 году руководство администрации утвердило измененную схему расположения одного из земельных участков на окраине станицы. Изменения касались перевода участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности». После утверждения измененной схемы были организованы межевание участка и постановка его на кадастровый учет в новом статусе.

Как отмечается в заявлении Николая Голубова, оформление перевода участка в другую категорию было проведено администрацией на основании решения Кагальницкого районного собрания депутатов № 162 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения». Однако Ростовский областной суд признал это решение недействующим в связи с нарушением процедуры его принятия. В связи с этим господин Голубов просил признать результаты межевания участка недействительными и снять его с кадастрового учета. Прокуратура согласилась с заявителем и обратилась в Зерноградский районный суд с соответствующим иском (копия есть в распоряжении “Ъ-Юг”). Дата его рассмотрения пока не определена.

Комментарий руководителей района во вторник получить не удалось: по телефону его главы Игоря Грибова в течение дня отвечал автоответчик. На звонки первому заместителю главы Вадиму Сидорову никто не отвечал.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, власти Кагальницкого района перевели спорный участок в категорию промышленных земель для создания на нем полигона по утилизации отходов производства и потребления. Проект, инициатором которого является ООО «ДонЭкоПром», предполагает строительство предприятия по сортировке и переработке мусора с площадкой 11 га для хранения непереработанных отходов сразу за окраиной станицы Кировской. Ежегодно на площадку комплекса должны привозить 120 тыс. т отходов, из которых 80 тыс. т будут захоранивать на полигоне.

Однако против этого активно выступили жители Кировской. В связи с этим летом 2020 года областные власти объявили о приостановке реализации проекта, пообещав изучить возможность найти для него другое место, а прокуратура Ростовской области начала проверку законности строительства.

В результате надзорное ведомство установило, что Кагальницкое районное собрание депутатов изменило границы зоны Кировского сельского поселения без обсуждения на общественных слушаниях, как того требует Градостроительный кодекс. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Ростовской области перевод земель в другую категорию должен быть одобрен региональным Министерством имущественных отношений, однако министерство не рассматривало этот вопрос относительно спорного участка.

На этих основаниях прокуратура заявила судебный иск о признании решения Кагальницкого районного собрания депутатов недействующим. В сентябре 2020 года Ростовский областной суд удовлетворил требование надзорного органа. Собрание подавало апелляционную жалобу, но безуспешно.

Вадим Водолазов