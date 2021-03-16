Программы ВНЖ определились с лидером

Пандемия подхлестнула мировой спрос на второе гражданство и вид на жительство. По данным компании Henley & Partners, за 2020 год интерес к программам различных стран вырос на треть. Первое место в рейтинге самых привлекательных государств, которые предоставляют гражданство в обмен на инвестиции, заняла Мальта. А лучшие условия получения вида на жительство — у Австрии и Португалии.

Причем список лидеров за последние годы не меняется, отмечает пиар-менеджер компании Henley Estates Полина Кулешова: «Все программы анализировались по самым разным критериям, включая репутацию страны, качество жизни, возможности для безвизового въезд граждан, срок рассмотрения заявления, качество обработки, понятность процедуры, требования к инвестициям и другие.

Максимальные отметки по уровню качества жизни показали Канада, Швейцария и Австрия, по налогообложению — Объединенные Арабские Эмираты, в частности, Дубай.

Что касается общей стоимости участия, то самые выгодные условия предлагают Мальта, Португалия, Таиланд и Латвия. В рейтинге программ получения гражданства шестой год подряд лидером становится Мальта, несмотря на то что в этом году государство объявило новые условия получения ВНЖ и натурализации. Второе место заняла Австрия, третье — Черногория. Также высокие места занимают карибские страны. Инвесторов привлекает небольшая стоимость участия в таких программах и доступ к путешествиям без визы в страны Шенгенской зоны».

Основное отличие программ получения ВНЖ через инвестиции состоит в том, что страны чаще всего не требуют от инвесторов постоянного проживания на их территории. Во время пандемии люди осознали реальные неудобства закрытых границ, отсюда и резкий рост спроса в 2020 году, говорит директор по развитию «Иммигрант Инвест» Елена Рудая. А популярность таких программ у российских бизнесменов даже выше, чем по миру. «Изначально когда только начался кризис, связанный с пандемией, спрос упал, но с июня-июля прошлого года со стороны российских инвесторов он вырос более чем на 40%. Существует несколько факторов. Основной — это возможность выезда. Что касается будущего спроса, безусловно, он будет, инвесторы и граждане разных стран всегда хотят иметь больше возможностей для себя и своей семьи. В некоторых случаях такие документы позволяют быстро получить хорошее медицинское обслуживание, образование для детей.

Пандемия всего лишь вскрыла проблему — люди столкнулись с тем, что их ограничили в передвижении, и они не смогли решать свои персональные задачи.

Безусловно, одно из самых популярных направлений — Мальта, также вырос спрос на оформление вида на жительство в Португалии. Сейчас инвестиционные тенденции поменялись: если раньше большинство граждан России вкладывались в недвижимость, то сейчас они отдают предпочтение инвестициям в фонды»,— отмечает Рудая.

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Сейчас, чтобы получить гражданство Мальты, соискатели должны инвестировать в страну как минимум €600 тыс., а также купить или арендовать жилую недвижимость. Кроме того, необходимо пожертвовать в одну или несколько благотворительных организаций страны не менее €10 тыс.

Даниил Бабкин