Лучше туда, куда и раньше Henley & Partners представила новый рейтинг программ ВНЖ и гражданства в обмен на инвестиции

Консалтинговая компания Henley & Partners представила обновленный рейтинг программ предоставления гражданства и вида на жительство. И несмотря на изменение состава участников, лидерами этого рейтинга остаются все те же страны — Мальта и Австрия. Однако интерес к этим программам во время пандемии беспрецедентно вырос.

Пандемия COVID-19 привела не только к закрытию границ и введению самоизоляции в большинстве стран мира, но и к беспрецедентному росту спроса на второе гражданство или вид на жительство в других странах. Ведь для граждан и резидентов границы оставались открытыми. Именно поэтому, по данным Henley & Partners, спрос на инвестиционные программы получения ВНЖ или гражданства в 2020 году вырос на 32%. Сегодня же компания представила обновленную версию своего ежегодного рейтинга этих программ.

Консалтинговая компания попыталась дать объективную оценку программам предоставления ВНЖ или гражданства, опросив десятки экспертов. Каждую программу эксперты оценивали по набору критериев.

При составлении рейтинга программ предоставления гражданства в обмен на инвестиции, эксперты оценивали:

репутацию страны;

качество жизни;

количество стран, доступных для безвизового въезда или получения визы по прибытии;

срок рассмотрения заявления и качество обработки информации;

комплаенс;

прозрачность процедуры рассмотрения заявки;

требования к инвестициям;

необходимость проживания в стране и ее посещения;

возможность переезда в другие страны.

В результате, наибольшее количество баллов, как и во все предыдущие годы составления рейтинга, набрала Мальта. На этот раз в ее активе 80 баллов из 100 возможных. При этом, как отмечается в докладе, власти островного государства ужесточили требования к соискателям в ноябре прошлого года. Сейчас соискатели должны внести вклад в экономическое развитие страны в размере как минимум €600 тыс.; купить или арендовать жилую недвижимость; а также осуществить взнос не менее чем на €10 тыс. в одну или несколько благотворительных организаций на Мальте. В обмен на это инвестор, успешно прошедший проверку и выполнивший все требования, получит безвизовый въезд во все страны Евросоюза, Шенгенской зоны, а также в Австралию, Канаду, Гонконг, Сингапур и США. При этом ему не придется постоянно жить на острове, но придется регулярно приезжать в страну, чтобы подтверждать свою тесную связь с Мальтой.

Кипр, располагавшийся до этого в рейтинге программ предоставления гражданства H & P на второй строчке, в прошлом году приостановил действие своей программы. Теперь на втором месте рейтинга расположилась Австрия с 74 баллами, а замыкает тройку Черногория, набравшая по итогам опроса экспертов 72 балла.

Что касается программ предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции, то тут теперь наблюдается двоевластие: к лидировавшей все последние годы Австрии на этот раз присоединилась Португалия. У обеих программ по 75 баллов.

Программа Австрии отличается минимальным набором требований к кандидатам, среди которых нет финансовых вложений в экономику страны. Впрочем, и получить ВНЖ здесь могут либо высококвалифицированные сотрудники компаний и менеджеры высшего звена, либо финансово независимые и образованные люди (с достаточным объемом денежных средств для проживания в Австрии и знанием немецкого языка). Причем последние не имеют права работать в стране. Взамен соискатели получат безвизовый въезд во все страны Шенгенской зоны, а через несколько лет еще и возможность подать заявление на получение австрийского гражданства.

Правительственная программа получения ВНЖ Португалии предназначена для граждан стран, не входящих в Евросоюз. Требования по нахождению в стране для получения вида на жительство минимальны — необходимо провести в Португалии всего 35 дней в течение пяти лет. А через пять лет после получения ВНЖ можно будет подать заявление на гражданство. Однако финансовые требования к кандидатам достаточно высоки: помимо непосредственно денежных вливаний (будь то перевод на банковский счет в Португалии или поддержка инвестпроекта) соискателю необходимо создать как минимум восемь рабочих мест, а также приобрести недвижимость стоимостью не менее €350 тыс. (если речь идет о старом здании в районе культурно-исторического наследия городской среды).

На второй строчке рейтинга программ предоставления ВНЖ также сразу две страны — это Италия и Швейцария (по 73 балла). Замыкает же эту расширенную тройку лидеров Греция, набравшая 72 балла.

Кирилл Сарханянц