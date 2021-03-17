ФНС спускается в шахту

Федеральная налоговая служба обратилась в кемеровский арбитраж с иском о взыскании 1,755 млрд руб. убытков с лиц, контролирующих шахту «Алексиевская» (входила в УК «Заречная»). Всего в заявлении указано 19 ответчиков, среди них четырехлетний ребенок, в пользу которого было отчуждено имущество одного из топ-менедежеров ООО «Углетранс» (основной кредитор шахты) Юрия Сазонова. Положение дел на «Алексиевской» попало под пристальное внимание госструктур в начале марта, после того как работники предприятия накануне визита в Кузбасс премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратились к президенту РФ с просьбой решить проблему с долгами по зарплате. В ответ власти пообещали выделить шахте из федерального бюджета 200 млн руб. и поручили правоохранительным органам разобраться в ситуации.



Управление федеральной налоговой службы по Кемеровской области обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 1,7 млрд руб. убытков с 19 лиц, контролировавших АО «Шахта „Алексиевская“». Ответчиками по иску выступают ООО «Сибшахтмонтаж», ООО «Углетранс», ООО «ТД „Авангард“», замгендиректора «Углетранса» Юрий Сазонов, учредители «Углетранса» Илья Гаврилов и Андрей Филиппов, конкурсный управляющий АО «Шахта „Заречная“» Григорий Третьяк, бывший конкурсный управляющий «Алексиевской» Владимир Максимов и др. Также в числе ответчиков по иску — четырехлетняя Елизавета Сазонова «в лице законного представителя Юрия Сазонова», следует из заявления налоговой. В ее пользу в 2018 году было отчуждено десять объектов недвижимости, ранее принадлежавших ее отцу: квартиры и машиноместа в Сочи и Москве, дачный дом под Новосибирском и три земельных участка рядом с ним. Предварительное заседание по иску назначено на 12 апреля. Суд также принял заявление ФНС о принятии обеспечительных мер по иску в виде ареста на имущество и счета ответчиков.

Шахта «Алексиевская» признана банкротом в ноябре 2017 года вместе с АО «Шахта „Заречная“». Тогда же банкротом было признано ООО «УК „Заречная“», в состав которого входили оба предприятия. «Алексиевская» располагает лицензиями на добычу каменного угля в Ленинск-Кузнецком районе. Имущественный комплекс предприятия безуспешно выставлялся на торги пять раз, сейчас, в период с 26 февраля по 10 июля, он выставлен вновь со стартовой ценой 600 млн руб. С мая прошлого года предприятие не ведет добычу. Кредиторская задолженность компании — 23,8 млрд руб.

Налоговая указывает в заявлении, что в ходе конкурсного производства контролирующие лица шахты применили «новую бизнес-модель», по которой деятельность по добыче угля, его обогащению и реализации на двух шахтах была разделена на «рисковые („центры убытков“) и безрисковые („центры прибылей“) части». А некоторые виды производственной деятельности, такие как подготовка и отработка запасов, обогащение угля и его погрузка, вместе с персоналом были выведены в ООО «Техшахтопром», ООО «Угольная компания „Полысаевская“», ООО «Углетранс», ООО «ТД „Авангард“» и ООО «Сибшахтмонтаж». Роль шахт в «новой бизнес-модели» свелась лишь к выемке угля, а объемы продукции, считает ФНС, были выведены из-под контроля должников с помощью сделок, которые заключали на невыгодных для шахт условиях «Сибшахтмонтаж», «Углетранс» и «ТД „Авангард“». По данным ФНС, «Алексиевская» и шахта «Заречная» после внедрения новой модели увеличили добычу, но продолжали приносить убытки. Так, объемы добычи «Алексиевской» в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом более чем в 18 раз, при этом убытки составили в чистом виде 225,3 млн руб. За 2018 год и девять месяцев 2019 года с шахт отправлено на экспорт 5,23 млн т угля стоимостью 20,5 млрд руб. Основным покупателем (92,6%% угля) выступила кипрская фирма Energy System EQ. ФНС со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает, что совладельцем компании является Юрий Сазонов.

Эти же доводы ФНС приводит в аналогичном иске в деле о банкротстве АО «Шахта „Заречная“», который был подан в суд в октябре прошлого года. Налоговая потребовала взыскать 3,5 млрд руб. с десяти лиц контролирующих «Заречную». Разбирательство пока не продвинулось дальше предварительного рассмотрения. Получить комментарии ответчиков по искам ФНС не удалось.

В суде налоговой предстоит доказать, что именно деятельность ответчиков, связанная с управлением компанией, причинила убытки шахте «Алексиевская», говорит юрист Forward Legal Станислав Бородаев. «ФНС указала ребенка в качестве ответчика, поскольку полагает, что ему были переданы активы, на которые возможно обратить взыскание в случае удовлетворения иска. Суд должен будет исследовать вопрос добросовестности лиц, которые передавали имущество ребенку, и решить вопрос о действительности соответствующих сделок»,— полагает он.

В своем заявлении по «Алексиевской» налоговая отмечает тяжелое положение дел на шахте в части долгов по зарплате работникам предприятия. ФНС указывает на то, что в марте в ходе рабочего визита в Кузбасс премьер-министра РФ Михаила Мишустина им были даны поручения правоохранительным органам и ФНС РФ разобраться в ситуации, сложившейся в деле о банкротстве компании. Накануне визита Михаила Мишустина работники шахты записали видеообращение к президенту и Совету Федерации с просьбой помочь решить вопрос о выплате задолженности по зарплате. Председатель Беловского теркома Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Николай Томшин говорил „Ъ-Сибирь“, что «введение процедуры банкротства ничего не дает — ситуация с долгами предприятия не меняется, так как на торгах ничего не продается». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подтверждал, что на шахте имеется общая задолженность по зарплате — 200 млн руб. Он заявил, что власти будут «разговаривать с угольщиками, чтобы они активно участвовали в приобретении этой шахты, но они считают ее очень убыточной». На прошлой неделе стало известно, что правительство РФ направит более 200 млн руб. на погашение задолженности по зарплате работникам АО «Шахта „Алексиевская“». «Эти средства люди должны получить как можно быстрее, важно строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись»,— заявил Михаил Мишустин.

Игорь Лавренков, Кемерово