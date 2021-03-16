Первым заместителем губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов

Губернатор Курской области Роман Старовойт внес изменения в структуру региональной администрации с 16 марта 2021 года, следует из сообщения пресс-службы региональной администрации. В соответствии с распоряжением губернатора, Алексей Смирнов назначен первым заместителем губернатора, Направления, которые он курировал в должности заместителя губернатора, остаются в полном объеме, подконтрольным ему станет также региональный комитет транспорта и автомобильных дорог. Алексею Смирнову 47 лет. Должность заместителя губернатора Курской области занимает с 2018 года.

Ольга Родионова возглавит финансово-экономический блок в должности заместителя губернатора. Ранее госпожа Родионова исполняла обязанности председателя регионального комитета финансов.

Алла Сивцева назначена врио председателя комитета финансов Курской области, ранее она занимала должность заместителя председателя этого комитета.

Заместитель губернатора Юрий Князев станет координировать работу комитета региональной безопасности Курской области, а также курировать взаимодействие с силовыми структурами.

Губернатору Роману Старовойту будет подчинен комитет финансово-бюджетного контроля.

Ирина Лобанова