«AstraZeneca не справляется с обязательствами, раздражая европейских лидеров» Зарубежные СМИ — о приостановке использования вакцины в Европе и мире

После сообщений, что вакцина от компании AstraZeneca могла стать причиной развития серьезных побочных эффектов и даже смерти пациентов, ряд стран приостановил ее использование. Но даже те эксперты, которые поддержали решение властей, сомневаются, что есть основания для паники.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Паника по поводу безопасности — удар по вакцине AstraZeneca, которой и без того пришлось бороться с ее восприятием как менее предпочтительной, поскольку ее уровень общей эффективности по итогам клинических испытаний оказался ниже, чем у многих других. Тем не менее существует достаточное количество данных, доказывающих, что вакцина безопасна и эффективна и особенно хороша в предупреждении серьезного течения болезни и смерти. А во многих местах по всему миру она и вовсе единственная имеющаяся в наличии.

Дэниэл Салмон, директор Института безопасности вакцин при Университете Джонса Хопкинса, говорит, что выявление и расследование властями подозрительных случаев — признак того, что система работает так, как и должна.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Медики оценивают это решение критически. Тромбы, в единичных случаях зарегистрированные после вакцинации от коронавируса, встречаются у пациентов с COVID-19 в тяжелой форме намного чаще, считает Матиас Плетц, директор Института инфекционной медицины и больничной гигиены Йенского университета. После приостановки вакцинирования в Дании, введенной пока на две недели, весьма вероятно, что COVID-19 заболеет больше людей, чем было бы без этого решения, и около пяти процентов из них будут болеть в тяжелой форме.

Так что вследствие этого может быть больше тромбозов.

«Решение, вероятно, больше принесет вреда, чем предотвратит осложнений от вакцинации, про которые мы даже пока не знаем, являются ли они вообще осложнениями от вакцинации»,— говорит господин Плетц. Соотношение пользы и риска здесь было оценено неадекватно.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Стивен Эванс, профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины сказал, что решение приостановить вакцинацию стало «сверхосторожным подходом, основанным на нескольких изолированных случаях в Европе». Проблема «спонтанных сообщений о предположительных негативных реакциях на вакцину состоит в том, что отличить эффект, имеющий причинно-следственную связь, от совпадения необыкновенно сложно». Он добавил, что COVID-19 очень сильно ассоциируется с тромбообразованием.

Le Monde (Париж, Франция)

Для профессора Жана-Даниэля Лельевра, заведующего кафедрой клинической иммунологии и инфекционных заболеваний в больнице Анри-Мондора в Кретейле, непонятна позиция Дании, Норвегии и Исландии. «Риск этих вакцин — гипотетический, в то время как их преимущество уже доказано. Решение о приостановке (вакцинирования.— “Ъ”) в этом контексте пандемии — это потеря возможностей для населения»,— говорит он, отмечая, что у вакцины Pfizer среди побочных эффектов также было указано возникновение тромбозов, но особой паники это не вызвало.

АBC News (Сидней, Австралия)

«Такие вещи невозможно игнорировать, но я думаю, что реакция неадекватна»,— говорит Питер Коллиньон, эксперт в области инфекционных заболеваний Австралийского национального университета. Профессор Коллиньон говорит, что при любой программе массовой вакцинации будут возникать проблемы, которые вовсе не обязательно являются следствием получения вакцины.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар)

Стергиос Москос, молекулярный биолог из Университета Нортумбрии в Великобритании, говорит, что Дания, Норвегия и другие правительства делают правильно, когда «останавливаются, чтобы убедиться в том, что все хорошо».

«Это подходящий ответ. Возникло беспокойство, и оно требует тщательного и независимого расследования… Но общая вероятность в том, что… некая серия вакцины может иметь к этому какое-то отношение, очень мала»,— считает он.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Отношения между Европой и AstraZeneca были напряженными еще до того, как вакцина получила разрешение регулятора. Несколько стран поначалу ограничили использование вакцины для людей молодого возраста, но потом в некоторых случаях поменяли свое мнение. AstraZeneca не справляется с обязательствами по доставкам в страны блока раздражая европейских лидеров, и без того находящихся под огнем критики за медленные темпы вакцинации.

Исследователи говорят, что болезни, связанные с образованием тромбов, обычно остаются невыявленными.

Уровень серьезного образования тромбов у вакцинированных европейцев не выходит за пределы типичной пропорции и не является поводом для беспокойства. Некоторые ученые говорят, что риск острого тромбообразования в результате тяжелого течения COVID-19 — известного симптома в ряде случаев — может быть хуже, чем потенциальные риски от самой вакцинации.

Перевели Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов