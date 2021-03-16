Instagram запретил взрослым пользователям писать подросткам

Социальная сеть Instagram обновила политику в отношении взаимодействия взрослых пользователей и подростков. Теперь взрослые не смогут писать несовершеннолетним, которые на них не подписаны. В компании считают, что новые правила повысят безопасность пользователей.

Также теперь в Instagram подросткам, которые обращаются к взрослым пользователям, будут показываться подсказки, если у взрослых было замечено «потенциально подозрительное поведение». Instagram также улучшил искусственный интеллект, чтобы точнее определять возраст пользователей, если посчитает указанную в профиле информацию недостоверной. Новым несовершеннолетним пользователям теперь будут рекомендовать сделать профиль приватным.

Евгений Федуненко