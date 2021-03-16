Минспорт пока не получил от CAS официального запрета использовать «Катюшу» вместо гимна России

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не направил Министерству спорта России официальный запрет на использование песни «Катюша» вместо гимна России на чемпионатах мира и Олимпиадах, заявил министр спорта Олег Матыцин.

«Министерство спорта пока не получало официального решения CAS. Я не комментирую чьи-то решения, я же там не был. Аргументы, которые были приведены, наверное, обоснованны»,— сказал Олег Матыцин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом срок действия ограничений был сокращен с четырех до двух лет, до 16 декабря 2022 года. После этого Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна при награждении, однако CAS отклонил запрос ОКР. В суде заявили, что ограничение распространяется не только на гимн, но и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».