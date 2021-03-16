Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции по футболу

Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза (SFA).

Ибрагимович опубликовал в Instagram фотографию, которую подписал: «Возвращение Бога».

39-летний футболист сыграет за национальную сборную впервые с 2016 года. Тогда он заявил, что завершает международную карьеру. Златан Ибрагимович забил 62 гола в 116 матчах за сборную Швеции.

О том, как Златан Ибрагимович удерживал «Милан» в лидерах чемпионата, — в публикации “Ъ”.