«Дочка» «Мечела» проиграла энергетикам

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с дочернего предприятия ПАО «Мечел» 1,57 млрд руб. в пользу ОАО «МРСК Урала» (бренд «Россети Урал»). Это задолженность за поставки электричества с сентября 2017-го по июнь 2020 года. Истец просил арестовать средства ответчика для обеспечения исполнения решения, однако суд ему в этом отказал. «Мечел-Энерго» обжалует взыскание, так как не согласно с методикой определения объема услуг, применяемых МРСК Урала для расчетов. Ранее предприятие не смогло оспорить в кассации аналогичный иск энергетиков на 123 млн руб.



Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ОАО «МРСК Урала» (работают под брендом «Россети Урал») с требованием взыскать 1,57 млрд руб. с ООО «Мечел-Энерго» (входит в группу «Мечел»). Резолютивная часть решения была опубликована в конце прошлой недели в картотеке арбитражных дел.

Согласно решению суда, с дочерней компании «Мечела» в пользу энергетиков взыскана задолженность за электричество в сумме 1,24 млрд руб. и пени — 324,4 млн. При этом истцу отказано в удовлетворении заявления об обращении решения к немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в течение месяца в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Процесс по делу продолжается с ноября 2017 года. Изначально МРСК Урала предъявила «Мечел-Энерго» иск о взыскании задолженности в размере 81,7 млн руб. по договору от 1 мая 2007 года о передаче электрической энергии. Впоследствии в одно производство объединили 18 заявлений компании. В них идет речь о взыскании долгов за период с сентября 2017-го по июнь 2020 года, общая сумма которых вмести с пени почти достигла 1,6 млрд руб. В результате суд встал на сторону «Россетей».

Истец также обратился с ходатайством об обеспечении исполнения решения суда и попросил арестовать всю дебиторскую задолженность «Мечел-Энерго», основные средства, а также деньги на банковских счетах предприятий на сумму основного долга — 1,24 млрд руб. Необходимость таких мер представители МРСК Урала объяснили тем, что из-за долга у компании образовался дефицит средств, которые изначально были запланированы для реализации инвестиционной программы, прохождения отопительного сезона 2020–2021 годов, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, оплату услуг сетевых организаций. Для покрытия кассовых разрывов и «исполнения обязательств котлодержателя» в Челябинской области МРСК Урала вынуждена привлекать кредиты. «При этом источником для погашения тела кредита может являться только уплата денежных средств со стороны “Мечел-Энерго”, финансовое состояние которого является неблагоприятным», говорится в материалах дела. Суд отказал истцу в удовлетворении ходатайства, посчитав, что компания не представила доказательств, «подтверждающих, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также повлечь возникновение значительного ущерба у заявителя».

В компании «Россети Урал» рассказали “Ъ-Южный Урал”, что в целом удовлетворены исходом дела и ожидают мотивированное решение суда. «Обжаловать отказ в обеспечительных мерах не планируем. “Россети Урал” собирают доказательства для повторного обращения»,— сообщили в пресс-службе компании.

«Мечел-Энерго» не согласно с решением суда и готовит апелляционную жалобу. «ООО “Мечел-Энерго” не согласно с методикой определения объема услуг сетевой компании, которую для расчетов применяет ОАО “МРСК Урала”, это так называемый “поузловой метод”, который позволяет сетевой компании “обнулять” транзитный переток электроэнергии, проходящий через сети ПАО “ЧМК” потребителям гарантирующего поставщика. Метод, применяемый МРСК Урала, противоречит действующему законодательству и условиям заключенного договора»,— сообщает пресс-служба ООО «Мечел-Энерго» в ответе на запрос “Ъ-Южный Урал”.

ООО «Мечел-Энерго» на 100% принадлежит ПАО «Мечел» и объединяет энергетические активы группы. На оптовом рынке электроэнергии приобретает ресурс и мощность для нужд своего основного покупателя ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК). Также производит и продает тепловую энергию для населения и предприятий в зоне ответственности. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2019 году компания получила чистый убыток в 66,7 млн руб., в 2018 году была прибыль 191 млн руб., выручка составила 17,5 млрд руб. (17,2 млрд в 2018 году).

Летом прошлого года «дочка» «Мечела» в кассационной инстанции Арбитражного суда Уральского округа проиграла «Россетям Урала» дело о взыскании долга за июль — август 2017 года в размере 123 млн руб. В декабре 2020 года Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу «Мечел-Энерго» для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам.

В августе 2020 года МРСК Урала заявила о намерении обратиться с заявлением о банкротстве «Мечел-Энерго», но этого не произошло. В октябре такой иск подала новосибирская компания «РЭМ-Энерго» из-за долга в 4,1 млн руб. Впоследствии производство было прекращено.

Юлия Гарипова