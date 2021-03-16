Сотрудники Концерна «Созвездие» получили премию за разработку в области искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба «Созвездие»

Сотрудники Концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) получили специальную премию Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ за разработку интеллектуальной системы поддержки принятия решений на основе нейронных сетей. Созданное решение позволяет автоматизировать процесс прогнозирования и управления благодаря использованию технологий искусственного интеллекта.

Конкурс проводился на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» и был посвящен технологиям искусственного интеллекта военного, двойного и специального назначения.

Торжественная церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в Москве. В составе авторского коллектива Концерна «Созвездие» награды получили руководитель аппарата научного руководителя Андрей Голубинский, начальник отдела Дмитрий Костин, начальник отдела Михаил Данильченко, старший научный сотрудник Николай Рябков и инженер Сергея Бабошин.

Всего конкурсной комиссией, в состав которой вошли представители органов военного управления, научных и образовательных организаций Минобороны РФ, было рассмотрено 58 научных работ. Лауреатами стали представители 12 регионов РФ. Критериями отбора были новизна, инновационная направленность, возможность практической реализации и степень востребованности проекта.

«Концерн «Созвездие» ведет активную работу в области создания систем на базе искусственного интеллекта. Разрабатываемые нашими специалистами технологии могут применяться как в военной, так и в гражданской сферах. Сегодня в Концерне сформирована хорошая научная база и есть все необходимые возможности для создания новых прорывных технологий и их практической реализации», – отметил генеральный директор Концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ приняли участие студенты, выпускники высших учебных заведений, аспиранты, докторанты, а также научные и производственные коллективы со всей России, имеющие потенциал к решению масштабных научно-технических задач.