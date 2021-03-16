Госдума отклонила запрет на установку кондиционеров на фасады памятников культуры

Госдума на заседании во вторник отклонила правительственный законопроект, который запрещал установку кондиционеров на фасады памятников культурного наследия. В заключении комитета Госдумы по культуре говорится, что на законопроект поступило письмо правительства России с предложением снять инициативу с дальнейшего рассмотрения.

В первом чтении документ был принят в декабре 2019 года. Авторы инициативы предлагали установить запрет на установку внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств на фасадах объектов культурного наследия. Ограничения планировать вводить в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны.

Напомним, в Москве некоторое время действовал согласительный порядок установки кондиционеров на фасадах любых зданий. Соответствующие документы в 2004–2005 годах подписал занимавший тогда пост мэра Юрий Лужков. Гражданам надлежало согласовывать установку кондиционеров на зданиях с Москомархитектурой и Мосжилинспекцией. Однако в 2011 году этот порядок был отменен мэром Сергеем Собяниным.